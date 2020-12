Bahnbrechend, aber kompliziert: So funktioniert die Blockchain

Nicht wenige bezeichnen sie als „die Zukunft der Finanztechnologie“: Die Blockchain, das System hinter Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Vereinfacht gesagt ermöglicht sie ein Marktsystem ohne zentrale Aufsichtsbehörde, das trotzdem enorm betrugssicher ist. So funktioniert das am Beispiel Bitcoin:

Die Blockchain besteht, wie der Name schon sagt, aus einer Vielzahl an Datenblöcken. In jedem dieser Datenblöcke sind Zahlungsinformationen von ca. 2.500 Transaktionen festgehalten. Alle diese Informationen sind im Bitcoin-Netzwerk öffentlich einsehbar.

Jeder Block erhält zudem einen ihm zugeordneten Code, durch den er immer wieder auffindbar ist, den sogenannten „Hash“: Sozusagen der Fingerabdruck des Blocks. Wird auch nur eine kleine Information innerhalb des Blocks nachträglich geändert, zum Beispiel die Kommastelle einer Zahl, so ändert sich auch sein Hash.

Jetzt kommt das Entscheidende: Jeder Block weist zu Beginn den Hash des vorangegangenen Blocks aus. Man weiß also immer genau, in welcher Reihenfolge welche Bitcoin-Transaktionen durchgeführt wurden. Verändert man also einen Block (und damit seinen Hash) nachträglich, so passt der nachfolgende Block nicht mehr dazu – und jeder Nutzer im Netzwerk sieht, dass hier versucht wurde, eine Transaktion nachträglich zu verändern.