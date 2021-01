Ein Bitcoin-Trader erzählt von der Berg- und Talfahrt

Dann kam Bewegung in den Markt. Zuerst langsam, dann explosiv. 10.000 Dollar Anfang Oktober, 20.000 Ende November, neuer Höchststand von knapp 42.000 Dollar gestern. „Uncharted territory“ nennt man so eine Kursrallye, technische Analysen können in diesem irrationalen Marktstadium quasi über Bord geworfen werden.

Was jetzt kommt, weiß niemand. 100.000 Euro per Ende des Monats sagen Analysten. Andere erwarten analog zu 2017 „nur“ eine Verfünffachung auf 50.000 Euro. In der Zwischenzeit warten die Bären – aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen – auf einen Kurseinbruch auf rund 25.000.

Rasch verkaufen ist übrigens noch immer keine Option, schließlich sind die Erwartungen höher. Viel höher. So wie 2017. Bis Schluss mit lustig war. Peko