Der Österreicher hinter einer der größten Meme-Seiten der Welt

Von nun an konnte Fabian schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren, da er nicht mehr an Bilder von Kunstwerken gebunden war. “Meine Inhalte basieren darauf, was tagtäglich in der Welt passiert oder auch mich gerade persönlich beschäftigt”, meint er. “Mein Arbeitsalltag als ‘Meme-Creator’ beginnt deshalb direkt nach dem Läuten meines Weckers mit dem Check aller Social Media Kanäle und endet mit dem Schließen der Instagram App vor dem einschlafen.”

Wie man mit Memes Geld macht

Das enorme Reichweiten-Potenzial von Memes ist natürlich auch der Marketingwelt nicht verborgen geblieben. Firmen sind oft bereit, vierstellige Beträge für Produktplatzierungen in Memes zu bezahlen. So auch bei Fabian: “Tatsächlich kamen die ersten Anfragen recht schnell. Jedoch wirklich seriös und interessant waren diese erst ab etwa einer Million Abonnenten.”

Das liegt vor allem daran, dass Memes ein diverses Publikum ansprechen. “Hier sind die Follower nicht so spezifisch einzuordnen wie in etwa bei einem Fitness Influencer. Der kann natürlich weitaus früher damit beginnen, beispielsweise Sportnahrung zu bewerben, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dies den Großteil seiner Follower anspricht”, meint Fabian.