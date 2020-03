Corona und Humor: Die besten Memes zur Krise

Heute schon gelacht? Wenn ja, müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben. Denn Humor stärkt die psychische Widerstandskraft und hilft uns, durch schwierige Zeiten zu komen "Am dringendsten benötigt der Mensch den Humor, wenn es ihm schlecht geht", sagt etwa der Psychologe Willibald Ruch in der Wochenzeitung Die Zeit: "Freude ist der mächtigste Antagonist der Angst." Deshalb sei Humor eine extrem effektive Technik der Gefühlsverarbeitung. "Positive Emotionen erweitern das Blickfeld, Angst und Ärger bewirken das Gegenteil. Viele Studien zeigen, dass der Mensch mit schwierigen Situationen besser umgehen kann, wenn er Humor einsetzt." Wenn jetzt in Sozialen Medien lustige Videos, Fotomontagen und Tweets kursieren, dann ist das nichts anderes als Selbsttherapie. Der KURIER hat ein paar für Sie gesammelt. Klopapier, Quarantäne oder Home-Office - jeder kann lachen!

Was passiert, wenn "1 Prozent der Österreicher 99 Prozent des Klopapiers horten", wie ein Facebook-User meint, sieht man in diesem Video: