Österreich und seine "Waldstädte": Wie das Netz über Trump lacht

Kalifornien unternehme schlicht nicht genug, um Waldbrände zu verhindern, sagte Donald Trump bekanntlich am Montag bei einem Besuch in dem Bundesstaat, der seit Wochen von verheerenden Feuern bedroht wird.

Besser machen es in den Augen des US-Präsidenten europäische Länder wie Österreich. Dort gebe es eine Vielzahl an Städten, die in Wäldern errichtet wurden und nicht jährlich von Bränden bedroht würden, behauptete Trump (nachzulesen auch in einem offiziellen Transkript des Weißen Hauses) - und das, obwohl die Bäume in Europa viel "explosiver" seien als die in Kalifornien.

Nachdem sich die erste Fassungslosigkeit über diese Aussagen gelegt hatte, machten sich unzählige kreative Köpfe daran, dem ganzen etwas Positives abzugewinnen - und andere Internet-User zum Lachen zu bringen. Hier eine Auswahl der besten Memes: