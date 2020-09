Trump: "Es gibt Länder wie Österreich, die im Wald leben"

Donald Trump hat gegenüber Fox News versucht, seine Expertise zu Waldbränden und europäischen Städten unter Beweis zu stellen. Nachdem er auf die aktuellen, verheerenden Waldbrände in Kalifornien angesprochen wurde, wies Trump darauf hin, dass man sich bei der Waldbrand-Prävention doch an Europa orientieren solle - und erwähnte dabei explizit Österreich: "In Europa haben sie Wald-Städte. Es gibt so viele Länder, Österreich, es gibt so viele Länder, sie leben im Wald, bedenkt die Wald-Städte, davon gibt es so viele", meinte Trump.

Eine spezifische österreichische "Wald-Stadt" ("forest-city", Anm.) hob er nicht hervor und fuhr fort: In Europa gäbe es keine Waldbrände, wie jene in Kalifornien: "Dabei haben sie Bäume, die explosiver sind. Sie haben Bäume, die schneller Feuer fangen. Aber sie kontrollieren ihre Feuer, sie kümmern sich um den Brennstoff. Die Brennstoff ist das, was am Boden liegt, die Blätter, die umgefallenen trockenen Bäume." Diese Bäume seien "sehr explosiv", wiederholte sich Trump.