Erst Gamestop, jetzt Silber: Wächst eine neue Marktmacht heran?

Egal wie es ausgeht: Der Hedgefonds-reddit-Streit könnte durchaus Folgen nach sich ziehen, die Frage ist nur – für wen?

"Für die Politik gibt es offenbar eine klare Gut- und Böse-Einteilung bei diesem Konflikt, nämlich die guten Privatanleger und die bösen Hedgefonds", meint Brezinschek. "Deshalb glaube ich nicht, dass man eine kritische Entscheidung treffen wird, auch wenn die Absprachen im Netz aus meiner Sicht Marktmanipulation sind."

Auf den Handelsspielraum der Großanleger sieht er aber Änderungen zukommen: Die New York Stock Exchange, an der Gamestop gehandelt wird, dürfte bald stärker reguliert werden und Neuerungen erfahren, so Brezinschek: "Zum Beispiel könnte man solche Fälle künftig verhindern, indem künftig nur noch 30 bis 40 Prozent des umlaufenden Aktienkapitals leerverkauft werden dürfen."