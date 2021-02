Gamestop-Ansturm: Diese vier Österreicher mach(t)en auch mit

"Ich verfolge WallStreetBets auf reddit schon länger, aber eigentlich nur zur Belustigung. Da habe ich den GameStop-Hype natürlich früh mitbekommen. Ich war in der Prüfungsphase, mir war langweilig, deshalb wollte ich irgendwann einfach dabei sein. Vor rund zwei Wochen bin ich also aufgesprungen und habe drei Aktien um jeweils 50 Euro gekauft. Am Freitag habe ich sie dann um jeweils 350 Euro verkauft, nettes Taschengeld."