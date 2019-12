ÖBB-Chef Matthä: "Klimadebatte pusht unsere Fahrgastzahlen"

Gepäck aufgeben mit Hausabholung ist offenbar ein komplexeres Problem für die ÖBB.

Wir bieten das Service natürlich an. Besser werden geht immer. Früher gab es zum Beispiel Gepäckträger, das ist aber unbezahlbar.

Eine der online meistgelesenen Geschichten auf kurier.at war die Einsparung des Imbisswagerls in den Waggons. Warum muss das sein?

Weil in Wirklichkeit kaum etwas verkauft wurde. Im Schnitt eine Semmel, ein Mineralwasser, einmal Mannerschnitten. Der Trolleydienst kostet ungefähr fünf Millionen Euro per anno. Das ist echt viel Geld.

Zur Politik: Sie gelten als roter Manager. Wie sehen Sie das Chaos in der SPÖ?

In erster Linie bin ich Rot-Weiß-Rot. Bei meinen Mitarbeitern ist mir die Farbe wurscht. Aber zur Frage: Die SPÖ wird sich neu finden müssen.

Wofür soll eine Sozialdemokratie denn stehen?

Die Sozialdemokratie hat eher Menschen vertreten, die es nicht so leicht haben. Da muss man hinhören: Es geht um Arbeitsplätze und darum, ob man von dem, was man verdient, auch leben kann. Was mir zu kurz kommt: Die Basis all dessen ist Ausbildung und Leistung.

Die SPÖ diskutiert eine Begrenzung der Managergehälter. Ihre Meinung dazu?

In Deutschland könnte man darüber diskutieren, weil man da in völlig anderen, höheren Sphären ist. Ansonsten glaube ich aber schon, dass es eine vernünftige Entlohnung für den Einsatz und das Risiko geben muss. Ich sage auch ganz offen: Meiner Meinung nach verdienen unsere Politiker zu wenig.