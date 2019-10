Kampf gegen die Verkehrsflut: Ein Ticket für die ganze Stadt

VonThomas Pressberger An ihnen soll in Zukunft kein Weg vorbeiführen: Mobilitätsplattformen sind der einzige Ausweg aus dem Verkehrskollaps, der den Städten durch das steigende Verkehrsaufkommen droht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Boston Consulting Group (BCG), die dem KURIER vorab vorliegt.

Solche Plattformen gibt es in Österreich bisher nur ansatzweise, wie den ÖBB-Ticketshop, in dem man online oder auf Automaten selber mit wenigen Schritten ein Ticket für verschiedene Verkehrsmittel und Anbieter buchen kann. Am besten vorstellen kann man sich die Mobilitätsplattform der Zukunft, wenn man im Routenplaner auf Google Maps eine Verbindung von A nach B sucht und mehrere Verkehrsmittel, wie Straßenbahn, U-Bahn und Schnellbahn inklusive An- und Abfahrtszeiten sowie Fußwege mit Gehzeiten und der gesamten Reisezeit angezeigt bekommt.

Das gilt als Vorstufe einer Mobilitätsplattform, diese müssen in Zukunft aber mehr können, sagt Nikolaus Lang, einer der Senior Partner und Co-Leiter des BCG-Zentrums für Mobilitätsinnovationen und Mitautor der Studie „The leaders in urban mobility will be regional, not global“.

„In einem nächsten Schritt müssen Mobilitätsplattformen digitale Tickets ausstellen und eine Zahlung für mehrere Verkehrsmittel möglich machen“, sagt Lang. Das könne so weit gehen, dass nicht nur verschiedene öffentliche Verkehrsmittel, sondern auch Anbieter wie Uber, E-Scooter und andere im Angebot sind.