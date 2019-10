Das sind die Pläne für die Verlängerung der Breitspurbahn nach Wien

Was ist geplant?

Die nur für den Güterverkehr vorgesehene Strecke soll eingleisig und für maximal 140 km/h ausgebaut werden. Das dazu gehörige Terminal braucht eine Fläche von 150 Hektar und soll eine Lagerkapazität von 6.120 Containern haben. Bis zu 5.400 Container könnten dort bis zum Jahr 2050 umgeschlagen werden – pro Tag. Erfahrungsgemäß braucht es zusätzlich dazu ein Logistikzentrum in gleicher Größe, also weitere 150 Hektar. In Summe könnten so mehr als 2.000 neue Jobs entstehen.

Wie geht es weiter?

Die eingebrachten Stellungnahmen werden berücksichtigt. Wenn das Verkehrsministerium entscheidet, dass das Projekt insgesamt positiv ist, wird dem Vorschlag der ÖBB, die Strecke Wien-Kittsee zur Hochleistungsstrecke zu erklären, gefolgt. Das ist allerdings noch keine Baugenehmigung, sondern erlaubt der ÖBB die Planungen fortzusetzen und nach einer konkreten Trasse zu suchen – inklusive aller dann folgenden Verfahren wie etwa einer Umweltverträglichkeitsprüfung.