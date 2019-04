Bürgermeister mobilisieren gegen Bahn-Terminal bei Parndorf

Während im Südburgenland die Bahngleise zwischen Bad Tatzmannsdorf und Oberschützen zurückgebaut werden ( der KURIER hat berichtet), plagen die nordburgenländischen Bürgermeister und den Ortschef von Bruck/ Leitha, Gerhard Weil ( SPÖ), ganz andere Sorgen.

Die Region Parndorfer Platte soll wieder als erster Kandidat für das Güterterminal an der Endstation der geplanten Verlängerung der Breitspurbahn in Richtung Wien im Gespräch sein.

Verhandlungen in China, Protest im Osten Österreichs

Der Zeitpunkt der Pressekonferenz am Freitag wurde nicht zufällig gewählt, derzeit findet der zweite Gipfel zur „neuen Seidenstraße“ in Peking statt, an der auch Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einer Wirtschaftsdelegation teilnimmt. Die Verlängerung der Breitspurbahn ist ein Teil des chinesischen Großprojekts.

Außerdem soll Anfang Mai im Infrastrukturministerium von Norbert Hofer ( FPÖ) die Arbeit für das Konzept „Strategische Planung Verkehr“ beginnen.