Für diese Bahnstrecke ist der Zug endgültig abgefahren

Die Bagger stehen bereit am Bahnhof Oberschützen. Gearbeitet wurde am Donnerstag beim KURIER-Lokalaugenschein noch nichts. Die Gebäude des ehemaligen Bahnhofs sind desolat, die Scheiben eingeschlagen und der Zaun teilweise umgestürzt. Die Südburgenländische Regionalbahn (SRB) will die Gleisanlagen zwischen Oberschützen und Bad Tatzmannsdorf abbauen. Gab es bis vor Kurzem Hoffnung auf eine touristische Nutzung der Strecke, scheint dieser Zug nun endgültig abgefahren.