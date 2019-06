ÖBB-Boss Matthä: „Der Verkehr ist aus meiner Sicht zu günstig“

Welche große Vision hat der Bahn-Chef für das Jahr 2050? Wie wird sich unsere Mobilität in den kommenden 30 Jahren ändern? „Da erzähle ich gerne eine Geschichte“, sagt Matthä. „Ich wohne im Norden Wiens und will mit meinen Kinder am Wörthersee Urlaub machen. Zuerst bestelle ich mir mit der Bahn-App eine kleines, autonom fahrendes E-Auto, das mich von daheim abholt und zum Bahnhof bringt. Im Zug unterhalte ich mich mit einer Studentin, die es gar nicht glauben kann, was 2020 alles möglich war: Dass man früher mehrere Tickets für diese Reise brauchte. Dass Internet und Telefonie nicht problemlos möglich waren. Dass damals lange Lkw-Kolonnen auf den Autobahnen üblich waren, ja dass es überhaupt erlaubt war, mit dem Lkw lange Strecken von Wien bis Klagenfurt zu fahren.“ Und nach nur 2:40 Stunden ist man in Klagenfurt, wenn alle Bahn-Tunnels fertig sind.

Und für wie realistisch hält er das? „Wir arbeiten dran.“