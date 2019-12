ÖBB schieben Imbiss-Wagerl aufs Abstellgleis

Gewinn werfen die Night-Jets noch nicht ab: „Wir tasten uns an die Wirtschaftlichkeit heran“, sagt Huber. Nächstes Jahr soll man in den schwarzen Zahlen sein. Die Nachfrage steige, früher sei die Zeit Anfang Dezember eine tote in den Nachtzügen gewesen, heuer seien sie voll. Man müsse früh buchen, wenn man einen Platz ergattern wolle.

Nächste Generation

Ab 2022 soll ein völlig neues Zugdesign eine neue Generation von Nachtzügen bringen. Die derzeit genutzten sind bis zu 30 Jahre alt. Für den Nachtzug spreche, dass man sich ein Hotel sparen und so viel Gepäck mitnehmen könne, wie man wolle. Außerdem würde man oft im Zentrum aussteigen. Voraussetzung für den Erfolg sei aber ein passendes Service. Eine weitere Herausforderung sei, dass der Zug nicht länger als 14 Stunden fahren und zwischen acht und neun Uhr ankommen solle. Dafür müsse man die entsprechenden Trassen finden, was in der Früh oft nicht einfach sei. Die Unterstützung durch Partnerbahnen sei hier oft wichtig.