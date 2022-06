Neues Flüssiggas-Terminal an der italienischen Adria geplant

Neben deutschen Interessenten soll dem Vernehmen nach auch die OMV eine Beteiligung an dem Projekt erwägen. Der Konzern will das auf KURIER-Anfrage weder dementieren noch bestätigen. Man beziehe bereits LNG über ein Terminal in Rotterdam und arbeite „laufend an weiteren Diversifizierungsmaßnahmen“ bei der Gasversorgung.

Eigentlich wollte Europa schrittweise weg von fossilen Energieträgern, Investitionen in fossile Infrastruktur werden deswegen durchaus kritisch gesehen.

Ende der Wende?

In Anbetracht der drohenden Gasknappheit hält das aber kaum jemanden auf. Der Fokus liegt derzeit auf der Reduktion der Abhängigkeit lediglich von russischem Gas. So soll das LNG-Terminal im kroatischen Krk auf die doppelte Kapazität ausgebaut werden und in Deutschland sind vier schwimmende LNG-Terminals geplant. Zwei davon sollen laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch heuer in Betrieb gehen. Die USA haben ihre LNG-Exporte nach Europa seit der russischen Invasion in die Ukraine knapp verdreifacht.