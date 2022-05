Wo Deutschland überall Flüssiggas-Terminals baut

Wie macht man sich unabängiger von Pipeline-Gas aus Russland? Die deutsche Regierung beschleunigt den Ausbau von Flüssiggas-Terminals und stellt dafür Milliarden bereit. Dabei gibt es unterschiedliche Projekte mit Spezialschiffen und schwimmenden Terminals. Ein Überblick:

WILHELMSHAVEN

Der deutsche Energiekonzern Uniper unterstützt mit 65 Mio. Euro den Bau eines Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven. Die Kapazität pro Jahr beträgt 7,5 Mrd. Kubikmeter und damit etwa 8,5 Prozent des deutschen Jahresbedarfs. Bevor ein festes Terminal errichtet wird, soll bereits im kommenden Winter eines von vier gecharterten Spezialschiffen durch Uniper zum Einsatz kommen. Die Floating Storage and Regasification Units (FSRU) können das Flüssiggas in den gasförmigen Zustand zurückverwandeln und in das Netz einspeisen.

Uniper und RWE sollen insgesamt je zwei Schiffe betreiben. Die deutsche Regierung stellt hierfür knapp 3 Mrd. Euro zur Verfügung und hat ein LNG-Beschleunigungsgesetz vorbereitet.

Unabhängig davon gibt es zudem Überlegungen zum Bau eines LNG-Terminals in Wilhelmshaven mit einer Jahreskapazität von 16 bis 20 Mrd. Kubikmeter, die E.ON und der Partner Tree Energy Solutions verfolgen. Start könnte 2025 sein.