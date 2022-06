11-facher Preis: EVN kauft Gas für 108 Millionen Euro

Diese Terawattstunde (TWH) Gas macht 20 Prozent des EVN-Kundenabsatzes aus. Die EVN zahlte für diese TWH rund 108 Millionen Euro. Das ist der elffache Preis im Vergleich zum niedrigsten Gas-Preis der vergangenen zwei, drei Jahre, aber der fünffache Preis im Vergleich zum Durchschnittspreis der vergangenen Jahre.

„Man hat ja mit dem Gas selbst noch nichts getan, sie brauchen ja auch die Leitungskapazitäten, die wir uns gesichert haben“, sagt der EVN-Sprecher. „Egal ob das Gas aus dem Süden oder aus dem Norden kommt, braucht man Durchleitungsslots, damit es ankommt. Diese Slots muss man reservieren und bezahlen.“ Das Flüssiggas aus Nordafrika werde in Italien und Kroatien angelandet und muss über Leitungen entweder in die OMV-Speicher im Weinviertel oder in die RAG-Speicher in Oberösterreich und Salzburg geliefert werden. Das LNG für die EVN fließt über Italien.

„Wir haben mit mehreren Speichervertreibern Verträge und uns sogenannte Speicherscheiben reserviert, die wir dafür nutzen“, sagt der EVN-Sprecher. Die Preise für den Winter waren vor zwei, drei Monaten noch deutlich niedriger, aber steigen mittlerweile massiv. Zach: „Der Kauf dieser Gasmenge ist vermutlich auch preislich vernünftig, weil die Preise für den Winter durch die Decke gehen werden.“

K. Möchel, D. Schreiber