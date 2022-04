Millionepleite der Shop-Tochter der Outdoor-Bekleidungsfirma Northland

„Hinter Northland Professional steht ein österreichisches Familienunternehmen, welches seit 1973 hochwertige Bekleidung & Ausrüstung für bergsportbegeisterte Menschen entwickelt und produziert“, heißt es auf der Firmen-Hompage. „Im Laufe der Jahre hat sich der Anspruch unserer Kunden gewandelt. Immer mehr modische Aspekte prägen die Outdoorwelt und heute muss hochfunktionelle Bekleidung auch richtig gut aussehen. Northland Professional hat sich bereits früh dieser Entwicklung verschrieben und zeigt in seinen Sportkollektionen einen gelungenen Mix aus Funktion und cooler Sportswear.“ Nachsatz: Weltweite Partner ermöglichen Ihnen den Zugang zur hochwertigen Bekleidung von Northland Professional!“

„Je steiniger der Weg, desto wundervoller das Ziel“, das Firmenmotto der Grazer Outdoor-Bekleidungsfirma Northland Outdoor Shop GmbH, der Tochterfirma der Northland GmbH, bekommt eine neue Bedeutung. Denn das Unternehmen, das 22 Filialen in Österreich und eine in Deutschland unterhält, hat am Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. Den Gläubigern wird 20 Prozent Quote geboten. "Das Unternehmen soll unter Fortsetzung bereits eingeleiteter Restrukturierungsmaßnahmen fortgeführt werden", sagt Weinhofer.

Betroffen sind 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind sechs in der deutschen Zweigniederlassung beschäftigt, so die Firmenangaben. Die Löhne und Gehälter wurden inklusive Februar bezahlt. Der Fortbestand von Northland Professional sei nicht davon betroffen und ein „wesentlicher Bestandteil für ein erfolgreiches Fortführungskonzept der Outdoor Shops“, hieß es in der Aussendung. Das Unternehmen wird vom renommierten Grazer Anwalt Clemens Jaufer vertreten.