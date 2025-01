Millionenpleite eines bekannten Reiseveranstalters

Die Rede ist von der Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH, FN 54226w, mit Sitz in Stans im Unterinntal, Tirol. Sie hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Innsbruck eingebracht. Das bestätigt Karl Quendler von Creditreform dem KURIER. Es sind rund 1.900 Gläubiger und 116 Dienstnehmer von der Pleite betroffen.

"Vor mehr als 30 Jahren begann die Erfolgsgeschichte unseres Familienunternehmens, damals noch unter dem Namen Tirol Hotels. Heute ist Travel Europe einer der erfolgreichsten Reiseveranstalter Österreichs. Wir sind sehr stolz auf diese Entwicklung, die vor allem unserer langjährigen Erfahrung, dem gewissen Know-how in der Branche und unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken ist", heißt es auf der Firmen-Homepage. "Wir möchten in Zukunft noch leistungsorientierter gegenüber unseren Kunden werden. Eine optimale Zusammenarbeit und Unterstützung, kombiniert mit einem breiten und dennoch flexiblen Produktangebot, sind die Hauptvorraussetzungen für kontinuierliches Wachstum und Verbesserung. Lassen Sie sich überzeugen!"

„Die Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH wurde 1989 gegründet. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens liegt in der Veranstaltung von Gruppenreisen. Bei diesen Reisen handelt es sich überwiegend um kulturelle Rundreisen in Europe, die als geführte Gruppenreisen angeboten werden. Wesentliche Quellmärkte (Märkte der Kunden) der Antragstellerin sind Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich. Wesentliche Zielmärkte (Destinationen) sind Kroatien, Portugal und Österreich“, heißt es weiters.

„Die Insolvenzursachen liegen darin, dass die multiplen Krisen der letzten Jahre, Covid-19, Ukraine-Krieg und Teuerung, die Reisebranche schwer getroffen haben. Auch die Schuldnerin blieb von den massiven wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krisen nicht verschont. Trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen und immer wieder positiver Tendenzen in den letzten Jahren zeigte sich zuletzt Ende Herbst 2024 im Rahmen einer Analyse der Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres, dass die Beantragung eines Sanierungsverfahrens unumgänglich sei“, so Creditreform.

Die Zukunft

„Die Schuldnerin beabsichtigt das Unternehmen im Rahmen des Sanierungsverfahrens fortzuführen. Bereits laufende Vorgespräche zur finanziellen Unterstützung durch einen starken Partner aus der Reisebranche sollen die Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH als verlässlichen Partner in der Organisation von Gruppenreisen und als wichtigen Arbeitgeber in der Region erhalten“, so Creditreform.