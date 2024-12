Millionenpleite eines bekannten Bauunternehmens

„Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird von der Schuldnerin auf hohe Zinsen, hohe Inflation und damit erhöhte Baukosten und einem restriktiven Investitionsverhalten zurückgeführt. Trotz zum Teil konstruktiver Gespräche mit allen wesentlichen Stakeholdern und Finanzgläubigerin konnte eine Überbrückungsfinanzierung für ein Restrukturierungskonzept nicht mehr sichergestellt werden“, so der AKV.

„Bei der Schuldnerin handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der SÜBA AG. Die SÜBA-Gruppe erbringt Leistungen in den Bereichen der Planung, dem Bau und dem Vertrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie in der Quartiersentwicklung. Die SÜBA Bau und Projekterrichtungs GmbH betreut und koordiniert Bauprojekte der SÜBA AG“, so der KSV1870. Laut AKV expandierte die Schuldnerin in den letzten Jahren nach Deutschland und Ungarn.