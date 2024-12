Millionenpleite eines bekannten Weinguts

"meine bewirtschaftete rebfläche beträgt 22 hektar, wovon der größte teil mit rotweinsorten bepflanzt ist: hauptsächlich blaufränkisch und etwas pinot noir und merlot. meine weißen regionspezifischen rebsorten sind welschriesling, grüner veltliner und weißburgunder. das tonig-lehmige terroir mit hohem eisenanteil auf uralten steillagen erlaubt es, sehr charaktervolle, fast kühl erscheinende rotweine zu erzeugen", schreibt der Winzer auf seiner Homepage. "ich setze auf puristischen, naturnahen weinbau. kräuter und pflanzen zwischen den rebreihen dürfen und sollen dort auch wachsen. sie, das pannonische klima mit heißen tagen und kühlen nächten sowie die einzigartigen böden geben meinen weinen alles, was sie brauchen. die natur macht meine weine, ich schaue vor allem darauf, dass im richtigen moment das richtige passiert: schneiden, ausdünnen, lesen – nicht mehr und nicht weniger."

Die Rede ist von der Schiefer & Domaines Kilger GmbH & Co KG (FN 478934s) in 7503 Großpetersdorf, Welgersdorf 3. Über ihr Vermögen wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Eisenstadt eröffnet. Acht Mitarbeiter sind betroffen.

"Das Schuldnerunternehmen betreibt ein Weingut, dessen Weingärten sich in den Gemeinden Deutsch Schützen-Eisenberg, Hannersdorf, Kohfidisch sowie in Eberau (Gaas) befinden", heißt es weiter.

„Ursächlich für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sind neben der Corona-Krise und der Hochwasser- und Überschwemmungsschäden, auch die stark gestiegenen Fixkosten sowie die sinkende Nachfrage aufgrund geänderten Konsumverhaltens“, so der KSV1870.