Milliarden-Pleite der Signa Prime Selection AG

Längst haben es die Vögel von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es fix: Die Signa Prime Selection AG hat heute einen Insolvenzantrag eingebracht. Genauer gesagt: Sie hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien angemeldet. „Zudem haben die Vorstände auch die Annahme eines Sanierungsplans beantragt. Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens“, heißt es aus der Signa.“Die SIGNA Development Selection AG ist in derselben Situation und wird den Antrag auf Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung morgen, den 29. Dezember 2023, stellen.“

Zur Höhe der Verbindlichkeiten macht die Signa in ihrer Aussendung keine Angaben, aber aus der Bilanz 2022 ist ersichtlich (siehe unten), dass es hier auch um mehrere Milliarden Euro gehen dürfte.

In der Tochter Signa Prime hat der insolvente Konzern Signa Holding um Rene Benko die lukrativsten Immobilieninvestments gebündelt. Zur Signa Prime gehören, das Hotel Park Hyatt Vienna, das Wiener Kunstforum, das Museumsquartier in Bozen, das Carsch-Haus in Düsseldorf, das Lamarr in Wien, der Elbtower in Hamburg, die Alsterarkaden und das Kaufmannshaus in Hamburg, das Upper West in Berlin, die Karstadt-Immobilien in München und Berlin, die Alte Akademie in München und viele weitere mehr.