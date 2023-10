Signa Holding schreibt eine halbe Milliarde Euro Jahresverlust

Im Firmenbuch offengelegt wurde mittlerweile der Jahresabschluss der Signa Prime Selection AG, dem Flaggschiff der Immobiliengruppe, für das Jahr 2022.

Wie berichtet, verbuchte das Unternehmen wegen hoher Abwertungen auf das Immobiliengeschäft einen Nettoverlust von gut einer Milliarde Euro, nach einem Plus von 732 Millionen im Jahr 2021. Begründet wurden die Milliardenabwertungen auf Anfrage der APA mit dem schwierigen Marktumfeld.

Als Aktionär hält die Signa Holding knapp 20 Prozent an der Signa Prime Selection AG, knapp 9 Prozent an der Signa Development AG und Anteile an 44 weiteren Beteiligungen.