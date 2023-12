Nächste Millionenpleite im Signa-Firmenreich steht bevor

SIGNA Real Estate Management GmbH hält mittel-und unmittelbar folgende ausländische Beteiligung:

SIGNA Real Estate Management Germany GmbH, München (Deutschland);

SIGNA Real Estate Management GmbH hält 100,00% der Anteile an dieser Gesellschaft, die im Erwerb, im Besitz und in der Verwaltung von Immobilien, Bauwerken und Liegenschaften tätig ist.

SIGNA REM Germany Rent GmbH, München (Deutschland):

SIGNA Real Estate Management GmbH hält indirekt 100,00% der Anteile an dieser Gesellschaft, die in der Verwaltung, Nutzung, Entwicklung und Verwertung von Immobilien, Bauwerken, Liegenschaften sowie in der An-und Vermietung tätig ist.

SIGNA RE Transactions Management GmbH, München (Deutschland):

SIGNA Real Estate Management GmbH hält indirekt 100,00% der Anteile an dieser Gesellschaft, die im Erwerb und Verwaltung eigenen Vermögens und Beteiligung an anderen Unternehmen tätig ist.

SIGNA RE Transactions GmbH & Co KG, München (Deutschland):

SIGNA Real Estate Management GmbH hält indirekt 100,00% der Anteile an dieser Gesellschaft, die im Erwerb, im Besitz und in der Verwaltung von Immobilien, Bauwerken und Liegenschaften tätig ist.

SIGNA Warenhaus REM Verwaltungs GmbH, Düsseldorf (Deutschland);

SIGNA Real Estate Management GmbH hält indirekt 100,00% der Anteile an dieser Gesellschaft, die in der Beratung für die Entwicklung von Immobilien, Bauwerken und Liegenschaften tätig ist.

SCAx GmbH, München (Deutschland);

SIGNA Real Estate Management GmbH hält indirekt 100,00% der Anteile an dieser Gesellschaft, die in der Beratung für die Entwicklung von Immobilien, Bauwerken und Liegenschaften tätig ist,

SIGNA Real Estate Management Schweiz GmbH, Zürich (Schweiz):

SIGNA Real Estate Management GmbH hält indirekt 100,00% der Anteile an dieser Gesellschaft, die im Erwerb und Verwaltung eigenen Vermögens und Beteiligung an anderen Unternehmen tätig ist.

SIGNA REM ITALIA GmbH, Bozen (Italien):

SIGNA Real Estate Management GmbH hält 100,00% der Anteile an dieser Gesellschaft, die im Erwerb, im Besitz und in der Verwaltung von Immobilien, Bauwerken und Liegenschaften tätig ist, Die 1 00%ige Beteiligung an der ICM Italia General Contractor S.R.L., Bozen (Italien) wurde im Jahr 2018 in die SIGNA REM ITALIA GmbH verschmolzen.