Signa-Pleite: Drei Millionen Zuschuss von Milliardär Benko

In der fünf Milliarden Euro schweren Pleite der Signa Holding um René Benko werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. „Für die Finanzierung des komplexen Verfahrens werden weitere Sicherstellungen notwendig sein. Der exakte Liquiditätsbedarf wird diese oder kommende Woche feststehen, dürfte jedoch über den teilweise bereits getätigten und zugesagten Zuschüssen von Herrn Benko in Höhe von in Summe bisher drei Millionen Euro liegen“, so Sanierungsverwalter Christof Stapf.

„Das Unternehmen kann durch die kurzfristige Finanzierung durch Herrn Benko fortgeführt werden, aber die drei Millionen Euro werden wahrscheinlich nicht ausreichen“, sagt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform. „Die Eigenverwaltung funktioniert, der Sanierungsverwalter ist sehr stark in die Geschäftsführung involviert, und die gesamte Geschäftsgebarung läuft über ein Treuhandkonto des Sanierungsverwalters.“ Doch Stapf hat viel aufzuräumen. „Die weitere Fortführung des Verfahrens erfordert außerdem die Wiedererlangung der Kontrolle über einzelne Teile der Signa-Unternehmensgruppe, soweit dies überhaupt noch möglich ist“, so Stapf in einer Aussendung. Der Sanierungsverwalter plädiert daher „für die Schaffung eines gruppenübergreifenden Lenkungsgremiums für die Restrukturierung der gesamten Gruppe“.