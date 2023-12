Millionenpleite einer Signa-Tochter: Bauträgerfirma BAI

Die Insolvenzursachen

"Als Hauptursache ihrer nunmehrigen Zahlungsunfähigkeit führt die Antragstellerin die aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, nämlich die massive Anhebung des EZB Leitzinses, die hohe Inflation sowie die KIM-Verordnung, ins Treffen. In weiterer Folge musste die

Antragstellerin im laufenden Wirtschaftsjahr einen Umsatzeinbruch von rund 2,5 Millionen Euro verzeichnen", heißt es weiter. "Laut eigenen Angaben besteht der wesentliche Aktivposten in einer Konzernforderung, deren Werthaltigkeit primär von der Umsetzbarkeit eines sich in Ausarbeitung befindlichen

Restrukturierungskonzepts abhängt. Gemäß der vorgelegten Unterlagen sind von diesem Insolvenzverfahren derzeit 36 Gläubiger betroffen."

Im Geschäftsjahr 2022 betrugen die Verbindlichkeiten 3,11 Millionen Euro. Die aktuellen Verbindlichkeiten sollen laut KSV1870-Informationen zu Liquidationswerten bei rund 4,55 Millionen Euro liegen. Die Aktiva sollen laut Creditreform nur 1,5 Millionen Euro betragen.