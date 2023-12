Was getan werden muss, um die Klimaziele zu erreichen

Das Projektteam hat im Austausch mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft vier Szenarien erstellt, wie die angestrebte Klimaneutralität bis 2040 erreicht werden könnte. Allen gemein ist: Einfach wird es nicht. Die Forscher sehen einerseits die Politik gefordert, ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Zweitens müsste die gesellschaftliche Akzeptanz etwa für neue Infrastruktur deutlich steigen, drittens würden sich auch Gewohnheiten ändern müssen.

Strom statt fossilen Energieträger

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Energiesystem, auf das 80 Prozent der CO2-Emissionen in Österreich zurückgehen. "Ein wesentlicher Weg" sei, deutlich effizienter zu werden, sagte Johannes Schmitt vom Boku-Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Das bedeute vor allem Elektrifizierung statt fossilen Energieträgern, insbesonere in den Sektoren Raumwärme (Wärmepumpen) und Mobilität. E-Autos würden bei gleicher Fahrleistung nur etwa ein Drittel der Energie benötigen. Beim Heizen ist der Umstieg auf Strom nur zielführend, wenn die Quote der thermischen Sanierung im Gebäudebestand deutlich ansteigt.