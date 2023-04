E-Fuels statt Benzin und Diesel: Was sie können, was sie kosten

Der Kanzler will auf den Einsatz von grünen E-Fuels setzen. Was sind E-Fuels?

Dabei handelt es sich um tankbare Treibstoffe; wie Benzin und Diesel können diese in Verbrennungsmotoren verwendet (verbrannt) werden. E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die aus Wasserstoff und Kohlenstoff in chemisch aufwändigen Verfahren erzeugt werden. Wenn der benötigte Kohlenstoff auch noch aus der Luft geholt wird (CO 2 ), gelten die E-Fuels als klimaneutral – zwar kommt aus den Abgasanlagen weiterhin CO 2 , da dieses aber zuvor aus der Luft, und nicht aus fossilen Energieträgern geholt wurde, kann man von einem grünen Energieträger sprechen.

Wenn grüne E-Fuels so toll und klimaschonend sind, warum kann ich die nicht jetzt schon tanken?

Um E-Fuels zu erzeugen, braucht man sehr viel Energie in Form von Strom. Für grüne E-Fuels braucht man noch mehr Strom. Das macht E-Fuels wahrscheinlich sehr teuer – wahrscheinlich deshalb, weil es derzeit keine E-Fuels am Markt zu kaufen gibt. Öl war und ist einfach billiger.