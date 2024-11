Fortbetrieb ungewiss

Insgesamt sind rund 1.400 Mitarbeiter in 17 Filialen von der Pleite betroffen. In den nächsten Tagen soll sich entscheiden, ob das Verfahren in einem Konkurs mündet und das Unternehmen zerschlagen wird. Denn laut Slamanig ist noch nicht ganz ausgeschlossen, dass Kika/Leiner-Boss Wieser erneut ein Sanierungsverfahren beantragt. „Aber so wie es jetzt ausschaut, gibt es keine Fortführung“, sagt der Pressesprecher.

Die neuerliche Pleite von Kika/Leiner kostet die Supernova-Gruppe um ihren Chef Frank Albert, einen Betreiber von Einkaufszentren in Südosteuropa, zig Millionen Euro. Albert hat nicht nur die 40 Kika/Leiner-Immobilien übernommen, sondern auch 30 Millionen Euro für den laufenden Betrieb zur Verfügung gestellt.