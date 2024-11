Möbelkette Kika/Leiner ist erneut pleite, 1.400 Mitarbeiter betroffen

26. Juni 2013: Die südafrikanische Steinhoff-Gruppe erwirbt von der Eigentümerfamilie Koch den heimischen Möbelriesen. Damals ist Kika/Leiner mit rund 7.500 Beschäftigten an 73 Standorten und einem Umsatz von 1,2 Mrd. Euro der zweitgrößte Möbelhändler Österreichs nach XXXLutz.

5. Jänner 2018: Der angeschlagene Kika/Leiner-Eigentümer Steinhoff verkauft den Leiner-Flagshipstore auf der Wiener Mariahilfer Straße an den Tiroler Immobilienmilliardär Rene Benko und seine Signa. Der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz und Justizminister Josef Moser sollen in die Rettungsaktion eingebunden gewesen sein, hieß es damals in Medienberichten.

22. Juni 2018: Benko übernimmt Kika/Leiner ganz, es fließen laut Medienberichten zwischen 430 und 490 Mio. Euro.

2018 - Im August werden vier Filialen geschlossen, im September müssen 1.100 Mitarbeiter gehen.

13. November 2018: Das Möbelhaus bekommt einen neuen Chef, der vollmundig verkündet: Es wird keinen weiteren Personalabbau geben, in drei Jahren will man in der Gewinnzone sein. Er wolle Kika/Leiner in die "Champions League" zurückführen, meinte der neue Boss Reinhold Gütebier.

24. Mai 2019: 22 Kika-Einrichtungshäuser in Ungarn, Tschechien, Slowakei und in Rumänien gehen an die oberösterreichische Möbelkette XXXLutz.

25. Februar 2020: Kika/Leiner-Geschäftsführer Gütebier versprüht Zuversicht: "Die schwarze Null werden wir wie geplant 2021 erreichen", sagte er, ohne Umsatzzahlen zu verraten. Den Turnaround will Gütebier unter anderem mit Zuwächsen im Küchengeschäft, höherem Eigenmarkenanteil und mehr Online-Umsatz schaffen. Die Mitarbeiterzahl von rund 4.500 soll mittelfristig wieder wachsen.

30. Juni 2020: zwei ehemalige Kika/Leiner-Filialen gehen an XXXLutz.

14. Okt. 2021: Das Möbelhaus hat nach Eigenangaben drei Jahre nach der Signa-Übernahme die "schwarze Null" erreicht. Details zu Umsatz und Ergebnisentwicklung nennt Gütebier nicht.

31. Mai 2023: Benko verkauft alle Kika/Leiner-Immobilien laut Medienbericht um "knapp unter 400 Mio. Euro" an die Supernova-Gruppe des deutschen Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert. Zu diesem Zeitpunkt hat die Kette etwa 3.900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

1. Juni 2023: Es wird bekannt, dass Signa neben Kika/Leiner-Immobilien auch das operative Geschäft verkauft. Es geht an ein Managementteam um Hermann Wieser.

12. Juni 2023: Der neue Eigentümer des operativen Geschäfts von Kika/Leiner beantragt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die unbesicherten Forderungen belaufen sich auf 132 Mio. Euro. Es sollen 23 von 40 Standorten per Ende Juli geschlossen werden und 1.900 von 3.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden gekündigt. Auch die Zentralabteilungen und die Verwaltung soll "erheblich" verkleinert werden. Es gibt große Kritik, dass der Voreigentümer René Benko das Unternehmen vor dem Verkauf heruntergewirtschaftet habe - was Benko dementieren lässt.

9. Oktober 2024: Kika/Leiner, wie das Unternehmen inzwischen heißt, gibt bekannt, dass die Zahl der Mitarbeitenden im Laufe des Jahres von 1.900 auf 1.400 gesunken ist. Der Umsatz sei im ersten Halbjahr um 13 Prozent gesunken. Aber keine der verbliebenen 17 Filialen solle geschlossen werden. Auch ein Verkauf des Unternehmens sei nicht angedacht. Die Sanierung solle im September 2025 geschafft sein.

12. November 2024: Das Unternehmen gibt die Zahlungsunfähigkeit bekannt.