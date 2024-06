Insolvenz verzögert? Kika/Leiner hätte keine Corona-Hilfen erhalten dürfen

Stundungen sicherten während der Pandemie die Liquidität

Neben den Zuschüssen half der Staat den Unternehmen während der Pandemie auch mit Steuerstundungen. Im Fall von Kika/Leiner mit den erwähnten 52 Millionen. Sicherheiten, etwa in Form von Grundstücken oder Haftungen, verlangte die Republik im Gegenzug nicht. Aus heutiger Sicht ein millionenschwerer Fehler. Denn die Stundungen haben Kika/Leiner während Corona wohl die Liquidität gesichert.

Wie aus einem Prüfbericht des Sanierungsbeauftragten vom 20. September 2023 hervorgeht, schoss die Signa-Gruppe der Möbelhaus-Kette 2018/19 und ab 2022 rund 140 Millionen Euro zu. Zusätzlich leistete sie eigenkapitalstärkende Maßnahmen von rund 75 Millionen Euro.

Der zentrale Punkt: Während der Pandemie flossen laut Bericht keine Sanierungsbeiträge der Signa. Es würde sich vielmehr „eindrucksvoll“ zeigen, dass die liquiden Mittel und das Ausmaß der Stundungen korrelierten. Heißt: „Die Schuldnerin verfügte in diesem Zeitraum mit anderen Worten deshalb und in etwa in dem Umfang über Liquidität, in dem sie ihre Abgaben nicht bezahlen musste.“

Kurios: 2021 hat die Leiner GmbH deshalb sogar über ausreichend Mittel verfügt, um der Signa Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen – das später mit Zinsen beglichen wurden.