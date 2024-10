Bei der Möbelkette Kika/Leiner ist der Wurm drinnen

Der Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote wurde am 25. September 2023 von den Gläubigern angenommen. Die erste Rate in Höhe von zehn Prozent war sofort fällig, weitere fünf Prozent sind bis 25. Jänner 2025 und die restlichen fünf Prozent bis 25. September 2025 zu zahlen. Im Sanierungsverfahren wurden 131,5 Millionen Euro Forderungen angemeldet, was ein Quotenerfordernis von insgesamt 26,3 Millionen Euro ergibt. Im Falle einer Liquidation wäre der Schuldenberg der Kette auf 272 Millionen Euro gestiegen.

Die Kette hat in den vergangenen zehn Jahren turbulente Zeiten durchlebt: Es gab drei Eigentümerwechsel, eine Insolvenz und zahlreiche Filialschließungen mit Mitarbeiterabbau. 2013 erwarb die südafrikanische Steinhoff-Gruppe von der damaligen Eigentümerfamilie Koch den heimischen Möbelriesen. Damals war kikaLeiner mit rund 7.500 Beschäftigten an 73 Standorten in Österreich und in Osteuropa sowie einem Umsatz von 1,2 Mrd. Euro der zweitgrößte Möbelhändler Österreichs nach XXXLutz. Steinhoff gab 2018 in einem Notverkauf die Möbelkette an die Signa-Gruppe rund um den Tiroler Investor Rene Benko ab. Der neue Eigentümer veräußerte die kika-Filialen in Osteuropa an XXXLutz.