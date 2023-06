Quiet Quitting ist ungesund: Was man stattdessen machen sollte

Was hierzulande als „Dienst nach Vorschrift“ bezeichnet wird, nennt man auf sozialen Netzwerken „Quiet Quitting“. Einfach gesagt, versteht man folgendes unter diesem Arbeitsphänomen: Man macht genau das, was verlangt wird und geht nicht über das Nötigste hinaus. Nach der Arbeit werden also Diensthandys abgedreht und E-Mails nicht mehr beantwortet. Auch Überstunden fallen aus.

Das Phänomen fand über die vergangen Monate Anklang, nun aber heißt es aus Expertenreihen, dass Quiet Quitting ungesund werden kann. Kurzfristig könne es zwar entlasten, da man sich vom Arbeitsstress radikal distanziert und teilweise gesunde Grenzen setzt. Langfristig könne so eine Arbeit, also eine Arbeit ohne Sinn und ohne Ziel, aber krank machen, sagt zumindest Lesley Alderman. Sie ist Psychotherapeutin und Expertin in Sachen Arbeitsstress.

