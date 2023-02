Plan B für die Karriere: Was ist Career Cushioning?

18.000 Stellen bei Amazon, 11.000 bei Meta und 10.000 bei Twitter: In der IT-Branche sollen Arbeitsplätze nun kräftig abgebaut werden. Kein Wunder, dass der Job-Trend "Career Cushioning" - so nennt es LinkedIn- deswegen wieder Anklang findet.

Die Idee ist eigentlich gar nicht neu: Ist eine Kündigungswelle in Sicht, bereitet man sich natürlich auf den Fall der Fälle vor. Wie ein TikTokerin erklärt: "Bleib bereit damit du dich nicht mehr bereit machen musst." Aber was genau hat es nun mit dem Job-Trend-Begriff auf sich?

Was ist "Career Cushioning"

Das Wort "Cushioning" (engl. für Polsterung oder Dämpfung) stammt ursprünglich aus der Dating-Szene. Wenn man in einer romantischen Beziehung ist, aber dennoch andere Partner in Betracht zieht, um den Schlag einer möglichen Trennung "abzudämpfen", nennt man es "Cushioning".

In der Job-Welt sieht es ähnlich aus: Man hält die Augen nach neuen Stellen offen, denn falls man schlussendlich doch von einer Kündigungswelle betroffen ist, lächelt einem der zuvor vorbereitete Plan B zu. "Es ist eine Abfederung für alles, was in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt als Nächstes kommt", sagt etwa die Karriereexpertin Blair Heitmann in einem "Business Insider"-Gespräch.

Wie macht man "Career Cushioning"

Schritt eins ist es sein Netzwerk zu stärken und die Sozialen Medien regelmäßig updaten. Zusätzlich könnte man seine Expertise vertiefen und ein, zwei neue Kurse besuchen, um den Lebenslauf aufzuhübschen. Heitmann sagte in ihrem "Business Insider"-Interview auch: "Mir hat es immer geholfen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mich vorbereiten kann. Schreiben Sie es auf und machen Sie einen Spielplan."