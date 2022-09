Quiet Quitting: Warum viele im Job nicht mehr die Extrameile gehen

Quiet Qutting ist vor allem durch US-amerikanische TikToks zu einem Trend geworden. Ihre Arbeitssituation unterscheidet sich jedoch drastisch von der heimischen. Ist Quiet Quitting dennoch auch bei uns ein Thema?

Wir wissen noch nicht, ob es wirklich ein großes Thema sein wird oder, ob es sich nur um einen „Social-Media-Trend“ handelt. Es ist auf jeden Fall kein Massenphänomen. Der Mensch will Arbeit, die Spaß macht auch gut machen. Ich sehe es als Kritik an den Arbeitsbedingungen. Es könnte sein, dass es eine Diskussion über Arbeitsverteilung auslöst und den Umgang mit dem Arbeitskräftemangel.

Das Arbeitsklima ist laut dem AK-Arbeitsklima-Index so schlecht wie seit Jahren nicht: Was sollte sich seitens der Arbeitgeber ändern?

Es weist auf eine Unzufriedenheit hin und ist ein Aufschrei der Belegschaft. Die Rahmenbedingungen müssen sich daher ändern, damit wieder mehr Arbeitskräfte im Unternehmen arbeiten wollen. Flexible Arbeitszeiten und Kinderbetreuung sind im Augenblick besonders wichtig. Auch faire Bezahlung ist für einige ein essenzieller Punkt. Als Arbeitgeber muss man kreativ werden, neue Arbeitsmodelle ausprobieren und mit den Mitarbeitern in einen Dialog treten.

Werden wir als Gesellschaft einfach „fauler“?

Fauler werden wir sicher nicht. Die Frage ist, wo wir unsere Energie investieren? In das Berufsleben oder privat? Die Bedeutung von Arbeit als Wert für die Menschen geht deutlich zurück. Man identifiziert sich nicht mehr so sehr mit seiner Arbeit. Vor allem die jüngere Generation möchte nicht mehr bis sieben am Abend im Büro sitzen, sondern stattdessen abends noch entspannt Netflix schauen. Das ist ein legitimer Wunsch.

Ist das das Ende der „Hustle Culture“?

Ob es das Ende bedeutet, wissen wir noch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Kritik an dieser Kultur. Das Überarbeiten bis zur Selbstaufgabe, für kaum mehr Gehalt erscheint zunehmend unattraktiv.

Führt Quiet Quitting zu mehr Balance?

Nein, ich glaube nämlich nicht, dass uns das glücklich macht. Es mag zwar sein, dass es kurzfristig Erleichterung bringt, aber wenn man das langfristig allein durchzieht, eckt man an und es könnte zu Konflikten kommen.