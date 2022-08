"Welche Werte leben Sie?": Wie persönliche Werte unsere Karriere prägen

„Es geht darum, festzustellen, wie man diesen Wert leben will, und danach schaut man sich in den unterschiedlichsten Bereichen wie Job, Familie, Gesundheit, Freizeit etc. an, wie sehr man diese vier Werte bereits lebt und wo es überhaupt keine Übereinstimmung gibt“, so der Coach. Schritt für Schritt ändert man schließlich sein Leben und richtet es den Werten nach aus. „Der Terminkalender muss die eigenen Werte reflektieren. Die Realität sagt aber oft etwas anderes.“

Im Großen und Ganzen geht es darum, sich besser kennenzulernen. Wer bin ich wirklich und wie will ich arbeiten und leben? Wolff: „Am Ende lebt man sich selbst in jeder Facette aus anstatt von Überzeugungen und Meinungen anderer getrieben zu sein. So schafft man den richtigen Rahmen, glücklicher zu werden.“

Jens Wolff spricht über das Thema Work-Life-Balance