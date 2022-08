Das unauffällige Talent: Was können wir von Introvertierten lernen?

Die unterschiedlichen Energiequellen sollten ebenfalls bedacht werden: „Extravertierte laden ihre Batterie mit Smalltalk auf. Introvertierte Personen brauchen kurze Pausen für sich.“

Ingeborg Kuca bezeichnet sich selbst als introvertiert und weiß, was man tun kann. „Ich verwende bewusst nicht das Wort verändern.“ Es gehe nämlich nicht um Veränderung, sondern darum, das Gegebene weiter zu entfalten. „Wenn man merkt, was alles in einem steckt, fängt man so zu strahlen an, dass man für niemanden mehr zu übersehen ist.“