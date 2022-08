Für eine Vollzeitstelle zwei Teilzeitarbeitskräfte: Was ist Jobsharing?

Den perfekten Arbeitszwilling finden: Das bieten Katharina Miller und Sigrid Uray-Esterer mit ihrer Plattform „Jobtwins“. Die Idee dahinter: Zwei Arbeitssuchende mit den gleichen Qualifikationen, die einen Teilzeitjob möchten, finden sich auf Jobtwins und bewerben sich gemeinsam auf eine Vollzeitstelle. So genanntes Jobsharing ist in anderen Ländern längst bekannt, warum das Konzept auch in Österreich gebraucht wird, erklären die zwei Unternehmerinnen im Interview.

KURIER: Laut eurem Konzept sollen sich Teilzeitsuchende vor der Bewerbung einen Jobzwilling suchen. Bewerbungsprozesse sind doch schon mühselig genug. Was bringt der extra Aufwand?

Katharina Miller: Die Chance auf den Traumjob für gleich zwei Suchende wird erhöht.

Sigrid Uray-Esterer: Es gibt einfach viel zu wenige spannende, gut bezahlte Jobangebote in Teilzeit. Manche Unternehmen erlauben Teilzeit überhaupt nicht. Jobsharing schließt hier eine Lücke. In unserem Fall für hoch qualifizierte Personen. So werden Teilzeit-Talente sichtbar und bekommen die Chance auf einen Job im Management.