Warum Sie im Job Geschichten erzählen sollten

„Was ist Ihre Geschichte?“ Das war die erste Frage, mit der Rebecca Vogels von einem Taxi-Fahrer in New York konfrontiert wurde. In den USA ist diese Fragestellung selbstverständlich, sie hat das etwas überfordert.

KURIER: In Ihrem Buch „Erzähl dein Leben neu“ schreiben Sie, dass jeder eine Story hat. Wie erzählt man seine eigene Geschichte?

Rebecca Vogels: Mach es persönlich! Jeder hat eine Story, die einen zu der Person macht, die man heute ist. Und jede Story ist es wert, erzählt zu werden. Sie besteht aus zwei wesentlichen Teilen: Unserer Motivation – warum wir etwas machen? – und unserer Perspektive – wie sehen wir die Welt?

Warum braucht man eine Story?

Storys bleiben länger in Erinnerung als Fakten. Sie verbinden, inspirieren und zeigen andere Perspektiven. Geschichten machen unsere Welt größer.

Wie unterscheidet sich das amerikanische Storytelling vom europäischen?

In den USA heißt es „Story first, product second“. Große Unternehmen überlegen sich zuerst, welche Story sie erzählen wollen. Wenn man dort die Story nicht verkaufen kann, kann man auch das Produkt nicht verkaufen. In Europa ist es noch anders: Man entwickelt zuerst das Produkt und denkt später über die Story nach.