Reine Zeitverschwendung? Was Fake Work ist und warum es schadet

In der Arbeitswelt kann man zahlreiche Phänomene identifizieren: Von Job-Ghosting über Work-Paranoia bis hin zum Imposter-Syndrome. Doch keines ist am Ende eines anstrengenden Arbeitstages so frustrierend wie "Fake Work". In der Job-Welt wird dieses Phänomen übersetzt auch "Scheinarbeit" genannt. Denn trotz etwaiger Anstrengungen scheinen schlussendlich nur wenige Aufgaben erledigt zu sein.

Fake Work ist so weit verbreitet, dass sich sogar die internationalbekannten Businessberater Brent Peterson und Gaylan Nielson mit der Thematik auseinandersetzten. In ihrem Buch "Fake Work" schreiben sie, dass Menschen zwar mehr denn je arbeiten, jedoch gleichzeitig immer weniger (für den Arbeitsplatz relevante) Aufgaben tatsächlich erledigen.