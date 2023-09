EuroSkills 2023: Der Team Austria-Empfang in Wien

"Ich verneige mich vor euch!", sagt Skills Austria-Präsident Josef Herk als er die Bühne betritt. "Ihr seid die Leistungsträger unseres Landes und Vorbilder für die Jugend – genau das brauchen wir", so Herk. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft verortet den Erfolg von Team Austria in der "Tatsache, dass nur wenige Länder weltweit ein so breites duales Ausbildungssystem wie Österreich haben, bei dem 40 Prozent eines Jahrgangs eine Berufsausbildung absolvieren. Es ist unglaublich, den persönlichen Erfolg und den Einsatz aller Betreuerinnen und Betreuer zu sehen, die als Vorbild dienen und dazu beitragen, das Interesse junger Menschen an einer Fachkräfteausbildung zu wecken."

So sieht das auch Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung: „Solch großartige Erfolge bestätigen die Arbeit aller, die im Bildungsbereich tätig sind. Wir haben alle mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgefiebert und ich bin außerordentlich stolz auf ihre großartigen Leistungen.“ Später verteilten Skills Austria-Präsident, WKÖ-Vizepräsident, Wirtschaftsminister, Bildungsminister und auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm neun weitere Medaillen (die „Medallions for Excellence“) an Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Erreichen einer besonders hohen Punktezahl.