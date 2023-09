EuroSkills 2023: 44 „Young Professionals“ kämpfen im Team Austria

Ein lauter Startpfiff tönt durch die Hallen und Hunderte junge Leute springen in ihren Stationen auf, um sich an die Arbeit zu machen. Der Druck ist groß, der Ehrgeiz ist größer. Seit Monaten bereiten sich die Teams auf die Berufseuropameisterschaften „EuroSkills“ vor. Heuer finden sie in der polnischen Hafenstadt Danzig statt. Konkret in der Polsat Plus Arena und im Amberexpo. Drei Tage arbeiten junge Fachkräfte aus Österreich in 38 Berufen an unterschiedlichen Aufgaben und kämpfen in den „Olympischen Spielen der Berufswelt“, um die heiß begehrten Medaillen, wie Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm es ausdrückt.

Mit dabei sind etwa Schneider, Maurer, LKW-Techniker und Fleischer. Insgesamt sind es Hunderte Teilnehmer aus ganz Europa, die sich seit der Eröffnungsfeier am Mittwoch vor 100.000 Zusehern messen.