EuroSkills 2023: „Extrem stolz, das geschafft zu haben“

Das große Finish der Berufseuropameisterschaften ist gekommen. Von Station zu Station nehmen die Teilnehmer nach drei intensiven Tagen, die letzten Handgriffe vor. Ihr Erfolg wird sogleich mit lautem Jubel belohnt. In den ewiglangen Hallen der EuroSkills im polnischen Danzig bebt es.

Am lautesten feiern die Fans aus Österreich. So laut, dass auf die Frage „What is happening?“ (Was ist los?), die Antwort einfach: „Austria“ lautet. Als etwa Land- und Baumaschinen-Techniker Johannes Bojer seine Arbeit an den Geräten beendet, bildet sich eine rot-weiß-rote Traube um seine Station. Ähnlich bei Fleischer Ferdinand Sorger, als er die Zielgerade erreicht: Jubel und Anerkennung. „Ich bin extrem stolz, das geschafft zu haben. Es ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich behaupten kann: Ich hätte es nicht besser machen können.“