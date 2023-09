Es ist so weit: Der Atem wird angehalten und die Fahnen vorbereitet. Im Polsat Stadion in Danzig, Polen werden die Gewinnerinnen und Gewinner der EuroSkills 2023 bekannt gegeben. Nach jedem Namen tobt die Arena. Österreich bringt auch heuer wieder unglaublich viele Medaillen nach Hause: 18 Mal stand Team Austria auf der Bühne und sammelte Gold, Silber und Bronze - die meisten in Europa (32 haben teilgenommen).

Besonders stolz sind die beiden Gartengestalter Christoph Schipflinger und Stefan Winder. Sie gewinnen nämlich nicht nur Gold, sondern auch die meisten Punkte und sind somit "Best of Nations"-Gewinner.