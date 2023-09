EuroSkills 2023: Diese Team-Austria-Kandidaten treten in Danzig an

In Österreich laufen aktuell die Vorbereitungen fĂŒr die Berufseuropameisterschaften, welche heuer im polnischen Danzig ausgetragen werden, auf Hochtouren. Das Team Austria besteht in diesem Jahr aus 47 Teilnehmenden aus neun BundeslĂ€ndern. WĂ€hrend sich drei Kandidaten an anderen europĂ€ischen SchauplĂ€tzen um Medaillen matchen, gehen 44 EM-Starterinnen und -Starter (in 38 Berufen) in Polen ins Rennen.

Von 5. bis 9. September finden dort EuroSkills statt. Vor rund 100.000 Zusehern kĂ€mpfen die FachkrĂ€fte aus Österreich mit den Besten um die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.