EuroSkills 2023: Österreich stellt das größte Team auf

Am 5. September ist es wieder so weit: Die Berufseuropameisterschaft EuroSkills wird eröffnet. Dieses Mal in der polnischen Hafenstadt Danzig. Österreich stellt heuer mit 47 Teilnehmenden aus allen neun Bundesländern das größte Team Europas auf.

44 davon werden auch in Danzig bei den Berufsmeisterschaften antreten. Drei heimische Vertreter bleiben jedoch in Österreich: Der steirische Glasbautechniker Philipp Pfeiler und das oberösterreichische Industrie 4.0-Duo Georg Buchner und Elias Friesenecker. Vom 4. bis 7. Oktober wird das Duo in Wels um Edelmetall kämpfen, während Pfeiler vom 23. bis 26. November in Salzburg an den Start geht.

Im Austria Team gab es eine Veränderung: Beauty-Spezialistin Lara Tynnauer aus Graz und Jakob Marbler aus Strobl am Wolfgangsee werden statt Elena Milena Radu und Andreas Putz zu den EuroSkills fahren.

Insgesamt nehmen 32 Länder an der Europameisterschaft teil. In Danzig werden 600 internationale „Young Professionals“ (junge Fachkräfte) um Medaillen kämpfen. Und 100.000 Fans werden dabei zuschauen. Bisher konnte Österreich eine EuroSkills-Erfolgsgeschichte verzeichnen: 129 Medaillen konnten bei sieben Beteiligungen erobert werden.