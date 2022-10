Weinreben und Weinstöcke sind nicht nur in Weingärten und auf Weinbergen wunderschön anzusehen, sie belohnen auch Hobbygärtner in privaten Gärten bei guter Pflege mit einer reichen Trauben-Ernte. Das galt bisher auch für die Weinrebe von KURIER-Leser Rudolf Decker. Doch das hat sich nun geändert: „Unsere kernlose Weinrebe „Vitis vinifera Lakemont“ zeigte bisher – gepflanzt wurde sie im Jahr 2007 – immer gute Erträge. Seit zwei Jahren jedoch werden die Blätter erst ganz gelb und in der Folge vertrocknen sie. Auch trägt die Rebe keine Früchte mehr, beziehungsweise sterben die Trauben nach kurzer Zeit ab. Was kann ich tun?“