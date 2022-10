Ein paar Grad weniger: Wie sich das auf die Immobilie auswirkt

Kühler Wohnen?

Bereits ein Grad Celsius weniger senkt den Verbrauch um etwa sechs Prozent, lautet die Faustregel. Sie zeigt, dass es sich auszahlt, Energie und Heizkosten zu sparen. Doch sparsames Heizen bei gleichem Nutzungsverhalten führt auch zu einer höheren relativen Luftfeuchtigkeit, da kühlere Raumluft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das ist laut Experten in gut belüfteten Büros, öffentlichen Gebäuden und Schulklassen sogar erwünscht, da die Luftfeuchte im Winter ohnehin zu niedrig ist. Bei unzureichendem Lüftungsverhalten in Wohnräumen kann sich auf kalten Oberflächen und in Nischen jedoch leicht Schimmel bilden. Generell gilt: Häuser mit schlecht gedämmten Außenwänden haben ein höheres Risiko als energieeffiziente und gut gelüftete Gebäude.

Lüften ist wichtig

Wer weniger heizt oder die Temperatur absenkt, sollte daher regelmäßig stoßlüften. Viele würden aus Kostengründen nur einen Teil der Wohnung heizen oder manche Zimmer tagsüber auskühlen lassen, sagt der gerichtlich zertifizierte Sachverständige und Leiter des Arbeitskreises Innenraumluft im Klimaschutzministerium, Peter Tappler. Damit dennoch etwas wärmere Luft in diese Räume kommt, schließen sie die Türen nicht. Das sei ein Kardinalfehler: Denn dadurch ziehe mehr Feuchtigkeit in die Räume, die Schimmelgefahr steige. Ein CO 2 -Messgerät hilft zu erkennen, wann wieder gelüftet werden soll. In modernen, gut isolierten Gebäuden kann die CO 2 -Konzentration schnell steigen, was auf mangelnde Lüftung hinweist. Der CO 2 -Wert sollte im Mittel 1.000 ppm nicht überschreiten. „1.400 ppm ist die obere Grenze für akzeptable Raumluft“, so Tappler. Einsparungen bei den Energiekosten können in manchen Fällen teuer werden – ganz abgesehen vom gesundheitlichen Risiko: Denn die Beseitigung von Schimmel kostet.

Hygrometer misst Luftfeuchtigkeit

Um festzustellen, ob die Luftfeuchtigkeit in den eigenen Wohnräumen zu hoch ist, eignet sich ein elektronisches Thermo-Hygrometer. „Die relative Luftfeuchte in der kalten Jahreszeit sollte in Innenräumen je nach Bausubstanz 40 bis 50 Prozent nicht dauerhaft überschreiten“, beziffert Tappler. In Nassräumen kann die Luft zeitlich begrenzt nach einer Dusche einen höhere Anteil an Feuchtigkeit aufweisen, lüften ist dann wichtig.