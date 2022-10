Düstere Aussichten: Der Traum vom Eigenheim platzt

Markt beginnt sich zu drehen

Die Nachfrage nach Eigentum sei von einem „unglaublich hohen Niveau“ nun zurückgegangen, so der Maklerverbund Remax. Der Grund dafür ist, dass sich die wirtschaftliche Situation für viele potenzielle Käufer rapide verschlechtert. Der Markt beginnt sich zu drehen. Das zeigt sich auch an den Zahlen: Die Baubewilligungen sinken. Wurden im ersten Quartal 2021 noch 19.103 Häuser und Wohnungen bewilligt, so waren es im ersten Quartal 2022 nur noch 13.871 neue Einheiten. Aber auch die Grundstückstransaktionen sinken – kein Wunder, wer sich kein Haus leisten kann, braucht schließlich auch keinen Baugrund.

Stark steigende Baukosten

Ausgelöst wurde die Trendwende auch durch steigende Preise für Baumaterialien, hinzu kam die Verteuerung bei den Kosten für Strom und Gas. „Die Energiekosten wirken sich dramatisch auf den Preis von Baumaterialien aus, da die meisten sehr energieintensiv hergestellt werden“, sagt Hans Jörg Ulreich, Sprecher der österreichischen Bauträger in der Wirtschaftskammer. Während gewerbliche und gemeinnützige Bauträger neue Projekte auf die lange Bank schieben oder die Mehrkosten einpreisen, wird der Hausbau für viele private Bauherren unleistbar.